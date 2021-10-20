Иркутск, 20 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. На реках Иркутской области уже начал образовываться лёд, сообщает 20 октября пресс-служба территориального ГУ МЧС России.

Mchs.gov.ru Лед

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По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, устойчивое ледообразование в 2021 году на реке Лене ожидается: 25 октября — 2 ноября на участке Качуг — Усть-Кут — Киренск — Визирный и на реке Витим на участке Бодайбо — Мама; 29 октября (+/ — 5 дней) на притоках реки Ангары на участках Бирюса — Шиткино, Бирюса — Бирюсинск; 30 октября Ока — Ухтуй, Ока — Усть-Када, Ия — Тулун, Уда — Нижнеудинск; 5 ноября Белая — Мишелевка; 6 ноября Китой — Раздолье; 7 ноября Иркут — Баклаши.

Ожидаемые сроки установление ледостава на Братском водохранилище: Тунгуй — начало ноября, Балаганск — середина ноября, Наратай, Калтук, Верхний бьеф — конец ноября, Подволочное — начало декабря. На реках Бирюса, Лена, Киренга 19 октября местами наблюдались забереги 10 — 60%, шугоход 10−80%. На Ие, Оке — местами забереги 10%, сало, отмечалось колебание уровней воды до 12 см.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 14 октября выпал снег, на дорогах образовалась гололедица.

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