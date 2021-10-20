Сент-Пол, США, 20 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 6:5.

Андрей Пронин ИА REGNUM Кирилл Капризов

В составе «Миннесоты» хет-трик оформил нападающий Йоэль Эрикссон Эк, дубль на счету Матса Цукарелло, ещё одну шайбу забросили Маркус Фолиньо.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отдал три результативные передачи.

У «Виннипега» точными бросками отметились Кайл Коннор, оформивший дубль, Джош Моррисси, Пьер-Люк Дюбуа и Эндрю Копп.

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