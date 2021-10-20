Королёв, Московская область, 20 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Материал художественного фильма «Вызов», который был снят на Международной космической станции (МКС), извлечен специалистами, которые также проверили его качество. Об этом 20 октября сообщил гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Телеграмм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

К своему сообщению гендиректор Роскомоса прикрепил видео, на котором запечатлено, как специалисты РКК «Энергия» извлекают из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18с», доставленного в подмосковный Королёв, флэш-карты с результатами съёмок на МКС Клима Шипенко и Юлии Пересильд.

«Тут же проверили качество отснятого материала. Оно великолепно», — отметил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в 07:35 мск 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»), приземлившемся на территории Казахстана.