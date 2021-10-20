Абакан, 20 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Хакасии жертвами COVID-19 стали ещё семь человек, сообщили ИА REGNUM 20 октября в правительстве региона.

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Скончались две женщины (60 лет и 81 год) и пятеро мужчин (44 года, 66 лет, 74 года, 79 лет, 82 года).

С начала 2021 года в Хакасии умерли 870 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе подтверждено 165 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 333 человека.