Горно-Алтайск, 20 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Республике Алтай 20 октября отмечают День алтайского языка. В этот день родился известный алтайские поэт и писатель Лазарь Кокышев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В связи с этим по всей республике запланировано более 60 мероприятий, в том числе выставки, конкурсы, фестивали, литературные вечера, флешмобы и так далее.

Глава региона Олег Хорохордин в своём поздравлении отметил, что сохранению и развитию алтайского языка уделяется большое внимание. Так, здесь созданы Совет по алтайскому языку при главе региона, ассоциация учителей алтайского языка и литературы. Подготовкой учителей занимается факультет алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского государственного университета.

«Недаром говорят, что язык — это душа народа, его самовыражение. Поэтому так важно беречь духовное богатство, историю, национальные традиции и культурную самобытность коренного народа Горного Алтая, сакральность нашего уникального региона, мир и межнациональное согласие», — отметил он.

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