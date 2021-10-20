Южная Корея, ЕС и Оман провели совместные военные учения в Аденском заливе
Сеул, 20 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Военные Южной Кореи, ЕС и Омана провели первые совместные учения по борьбе с пиратством вводах Аденского залива. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.
По их словам, со стороны Южной Кореи в учениях принимал 4400 тонный эскадренный миноносец типа «Чхунмугон Ли Сун Син».
Известно, что учения проходили вдоль международного безопасного транзитного коридора в Аденском заливе. В рамках учений военные отработали совместное противодействие пиратам, включая посадку вертолетов и поисково-спасательные операции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму состоялось учение подразделений Черноморского флота по обороне побережья.
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