Москва, 20 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России проверит бывших военнослужащих нацистской Германии на причастность к геноциду народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Узники фашизма

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По его словам, речь идёт о солдатах Вермахта, проживающих в других странах.

«Документирование фактов преднамеренного уничтожения мирного советского населения осуществляется путем выявления архивных материалов в федеральных, региональных и муниципальных архивах, а также фиксации свидетельств очевидцев преступлений», — сказал в беседе с РИА Новости Иванов.

Он добавил, что Россия направила в Германию, Канаду, Латвию, Польшу, Соединённые Штаты и Эстонию запрос о правовой помощи в расследовании геноцида народов СССР в годы войны.

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«По некоторым из них получена интересующая следствие информация, по другим осуществляется контроль их исполнения», — уточнил представитель Генпрокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Псковский областной суд признал геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Решение было принято по инициативе прокуратуры Псковской области, предложившей официально установить факт, имеющий юридическое значение.

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В начале сентября СКР возбудил уголовное дело по факту расстрела нацистами мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны. Ранее недалеко от деревни Пешково Орловской области были обнаружены останки 28 человек с повреждениями, в том числе в виде огнестрельных ранений, что указывает на насильственный характер смерти.