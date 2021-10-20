Пхеньян, 20 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Новая баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ) успешно испытана в Северной Корее 19 октября. Об этом сообщает 20 октября агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

В заявлении ЦТАК говорится, что новая ракета расширит подводные боевые возможности военно-морского флота КНДР и станет большим вкладом в развитие оборонных технологий.

Отмечено также, что испытания ракеты прошли без участия лидера страны Ким Чен Ына.

Как сообщало ИА REGNUM, о запуске баллистической ракеты утром 19 октября проинформировал южнокорейский Комитет начальников штабов. Пуск произошёл на северо-востоке КНДР и стал восьмым подобным испытанием в 2021 году.

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