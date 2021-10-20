Пермь, 20 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Бывший депутат Заксобрания Пермского края Егор Заворохин всё же добился перевода из колонии общего режима. Об этом сообщили журналистам в Мотовилихинском районном суде.

Суд

Рассмотрение вопроса об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору, состоялось 18 октября. Судья Ольга Шатова постановила удовлетворить ходатайство и изменить нынешнее учреждение на колонию-поселение.

Как сообщало РЕ, ранее он неоднократно пытался освободиться из колонии общего режима, но суды ему отказывали. Напомним, Заворохин был осуждён в 2019 году к семи годам. Его признали виновным в двух хищениях на общую сумму 143,8 млн рублей.