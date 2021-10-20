Приштина, Сербия, 20 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Глава Косово Вьоса Османи 20 октября приняла отчет Европейской комиссии по Косово от главы офиса ЕС в Косово Томаша Шуньога. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Kuvendi i Republikës së Kosovës Вьоса Османи

Османи в ходе церемонии подчеркнула, что приоритетом Косово является вступление в ЕС, а также, что «никто и ничто не может остановить решимость косовских институтов на пути к установлению верховенства права и восстановлению морального облика институтов».

Османи потребовала у Шуньога разъяснений в связи с отсутствием консультаций с ее администрацией в ходе составления отчета и потребовала отметить вклад президента в достижения Косово.

При этом Османи потребовала признания Косово пяти не признавшими независимость края странами ЕС — Испанией, Румынией, Грецией, Кипром и Словакией, подчеркнув, что это будет способствовать миру и стабильности в регионе.