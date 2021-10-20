Благовещенск, 20 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Фонд капитального ремонта Приамурья не израсходовал средства, полученные от жителей региона, и выполнил только половину запланированных работ. В связи с этим губернатор области Василий Орлов предложил не повышать тарифы на оплату ремонтов многоквартирных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

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«В связи с большими остатками на счетах Фонда, предлагаю в этом году тарифы для населения не повышать. Не вижу смысла забирать у людей дополнительные средства, чтобы потом деньги просто лежали на счетах», — сказал Василий Орлов.

Он также отметил неэффективность работы фонда. В 2021 году работы на сумму 273 миллиона рублей завершены в 38 домах, ещё в 45 они ведутся и будут закончены до конца года. Ещё в 85 домах, которые числятся в плане, провести работы оказалось невозможно: в половине из них выявлены признаки аварийности, по 15 превышена стоимость работ. В остальных домах либо передумали жильцы, либо помешали начать работы иные обстоятельства — суды, аварийные перекрытия, затопленные подвалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске пострадала 10-летняя девочка. Ей на голову упал кусок штукатурки с козырька подъезда, недавно отремонтированного в рамках программы капитального ремонта.