Вильнюс, , 08:43 — REGNUM 19 октября в Президентском дворце в Вильнюсе состоялся официальный прием президента Польши Анджея Дуды. Глава польского государства прибыл в Литву по случаю 230-й годовщины одобрения Декларации о сотрудничестве польского и литовского народов. В рамках своего выступления Дуда заявил, что «между Польшей и Литвой сложился особый характер отношений». Об этом сообщает Polskie Radio.

Анджей Дуда Radosław Czarnecki

«Отношения между Польшей и Литвой носят особый характер. Мы никогда не были и не будем просто соседями, мы — братья», — заявил политик во время своего выступления.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа во время данного мероприятия указал, что «обе страны строят взаимные отношения на искусстве компромисса, которое требует доверия и терпимости».

»Как и несколько веков назад, Литва и Польша сегодня находятся на передовой западной цивилизации. Попытки накаливания обстановки на восточной границе ЕС и НАТО ставят перед нами особые задачи», — заявил Науседа.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 и 20 октября в Вильнюсе проходят торжественные мероприятия с участием литовских и польских политиков по случаю 230-летнего юбилея с момента одобрения Декларации о сотрудничестве польского и литовского народов. Этот документ является дополнительной инструкцией к конституции 3 мая 1791 года. Он был одобрен 20 октября 1791 года. Там было заключено, что «поляки и литовцы всегда будут выступать в союзе во благо общих интересов».