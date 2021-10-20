Москва, , 08:42 — REGNUM Генеральная прокуратура России направила в Германию, Канаду, Латвию, Польшу, США и Эстонию запросы о правовой помощи в расследовании геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил официальный представитель генпрокуратуры Андрей Иванов.

Генеральная прокуратура РФ Вячеслав Седых © ИА Красная Весна

«В компетентные органы Германии, Канады, Латвии, Польши, США и Эстонии направлены запросы о правовой помощи. По некоторым из них получена интересующая следствие информация», — сказал он РИА Новости.

Он уточнил, что по другим запросам проводится контроль их исполнения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что прокурорами продолжается установление обстоятельств вновь выявленных преступлений, совершённых в годы Великой Отечественной войны и лиц, причастных к их совершению.

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