Тбилиси, 20 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. По делу об убийстве в Тбилиси гражданки России Анастасии Ш. Задержаны трое мужчин 1988, 1983 и 1977 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Убийство

По версии следователей, один из задержанных выстрелил несколько раз в приехавшую в Грузию из Хабаровска девушку. После этого он скрылся на машине, которой управлял другой задержанный. Мотив совершения преступления не сообщается.

В пресс-службе отметили, что подозреваемые задержали в квартире. Во время обыска там нашли большое количество наркотиков. Подозреваемый в убийстве пытался сбежать через окно. Другой мужчина во время задержания пытался взорвать гранату.

Напомним, убитая гражданка РФ приехала в Грузию несколько лет назад. Ранее она сообщила журналистам, что якобы была в отношениях с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе и родила от него ребёнка. Впоследствии после ссоры он якобы забрал её ребёнка и воспитывает вместе со своей официальной женой.