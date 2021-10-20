Владивосток, 20 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Приморье на смену наступившим холодам ещё вернуться теплые дни — предстоящие выходные, 23−24 октября, будут солнечными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

Алексей Иванов ИА REGNUM Мыс Балюзек, Приморский край

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«Теплые, солнечные дни без осадков обеспечит гребень обширного антициклона, с центром над Китаем и Желтым морем, который будет медленно смещаться на восток», пояснили специалисты.

В субботу днём ветер с северо-западного поменяет направление на южное, потеплеет до +10…+16 °С. На северо-востоке будет прохладнее, +3…+9 °С.

В воскресенье антициклон переместится на Японское море и станет ещё теплее, на 1−3 градуса повысится температура воздуха.

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Как сообщало ИА REGNUM, после существенного понижения в последние дни температуры воздуха в Петербурге 20 октября погодные условия в Северной столице будет определять тёплый атмосферный фронт с запада. Однако хорошей погоды петербуржцам ждать не приходится.