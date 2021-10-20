Москва, 20 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Как минимум три малых ракетных корабля (МРК) проекта 22 800 (шифр «Каракурт»), которые являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК», получит до конца 2022 года Военно-морской флот (ВМФ) России. Об этом 20 октября сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

Mil.ru Малый ракетный корабль ВМФ России

«До конца 2021 года ожидается передача МРК «Циклон» и «Буря», а в 2022-м — еще одного корабля этой серии «Аскольд», — приводит его слова ТАСС.

При этом отмечается, что официального подтверждения этой информации у агентства нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно, что роботизированные комплексы для охоты на подводных диверсантов проходят испытания в России.