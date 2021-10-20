Владикавказ, 20 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Северной Осетии в ночь на 21 октября произошло ЧП в одной из новостроек в городе Владикавказе. В доме №69 по улице братьев Темировых произошел взрыв газа. В доме имеются разрушения, сообщений о пострадавших нет.

ИринаШел Взрыв газа

В МЧС подтвердили факт инцидента, сообщив, что из новостройки были эвакуированы шестеро человек, предположительно рабочие, никто из них не пострадал. Дом пока не заселен, так как построен и сдан в эксплуатацию недавно.

Как уточнили в спасательном ведомстве, хлопок бытового газа произошел сразу после полуночи в трехкомнатной квартире на третьем этаже десятиэтажного дома. Имеются разрушения.

«Ударной волной в многоэтажке выбило окна в нескольких квартирах, а между вторым и третьим этажами оторвало часть стены. В момент взрыва в здании находились только рабочие», — пишет «РЕН ТВ».