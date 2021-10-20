Южно-Сахалинск, 20 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней бывшей начальницы управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска, которую обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в областном СУ СКР.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Сирота

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Следствием установлено, что чиновница знала, что четыре жилых дома по улице 3-ей Институтской в районе Ново-Александровска не соответствовали требованиям проектной документации, технических регламентов в области безопасности строительства, действующим строительным нормам и правилам, а также требованиям безопасных для здоровья человека условий по основным показателям. Тем не менее она подписала контракты на приобретение 48 квартир в этих домах. На опасное жильё для детей-сирот из бюджета было потрачено более 131 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае завершено уголовное дело в отношении инспектора ДПС по Солнечному району, который обвиняется в мелком взяточничестве.