Улан-Удэ, 20 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 1934 человека.

В настоящее время в стационарах республики лечатся 803 пациента, у 643 из которых также развилась внебольничная пневмония. В реанимации находятся 92 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 966 коек: занято — 803, свободно — 163 койки. Занятость коечного фонда составляет 83,1%», — отметили в оперштабе.