Самара, 20 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Волжский мост в Самарской области строят с опережением графика. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что глава региона Дмитрий Азаров осмотрел ход работы на этом объекте, уровень технической готовности которого составляет порядка 32%.

«Это крайне важный проект для Самарской области, потому что он даёт колоссальный импульс развитию нашего региона на десятилетия вперёд. Есть небольшое опережение, которое позволяет нам уверенно смотреть в завершающие месяцы текущего года и рассчитывать, что всех планов и показателей по этому году мы достигнем», — приводит пресс-служба слова Азарова, который попросил уделить внимание вопросу вакцинации рабочих от COVID-19 для того, чтобы стройплощадка на две тысячи строителей не превратилась в очаг распространения инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на путепроводе через железную дорогу на 1094 км перегона Кряж — Самара в Самарской области установили пролетные строения в оба направления транспортного движения.