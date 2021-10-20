Кемерово, 20 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 20 октября, медицинскую помощь получают 1307 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 13 421 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Кузбассе выявлено 60 585 случаев заражения коронавирусом, 57 874 человека выздоровели, 1404 пациента скончались.