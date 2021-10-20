20 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Шаповалова, , 09:40 — REGNUM Заявление Минфина США о намерении привлечь Газпром к ответственности за нарушение санкций активно обсуждают в соцсетях.

Газпром Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что наше, то наше — на чужое не претендуем. Можете свои санкции оставить при себе», — отметила Тамара Гороховская.

«Ваши санкции — вот и сами к себе их применяйте! Российская компания не в вашей юрисдикции, вы глобус перепутали!» — иронизирует А. «Маразм крепчает», — поддерживает Сергей Пашкурлатов.

«И это правильно, по-гегемонски и очень рыночно-демократично. Если вы хотите торговать, мы наложим на вас санкции, если не получится, накажем за их невыполнение», — иронизирует LM.

«Привлечь Газпром к ответственности за то, что Газпром нарушает санкции, которые Штаты ввели против Газпрома. «Может ли бред достигать такой степени реальности? Может, ответил я себе» (С. Лем)», — поддерживает N.

«Давайте, давайте. Благодаря этим действиям цены на газ взлетят ещё в два раза», — заявил Дмитрий Крупенников. «Пора всей Европой санкции против США вводить. Их усилиями создан дефицит газа в Европе и рост цен на него», — считает Алексей Преображенский.

Газ Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Привлечь к ответственности Газпром за нарушение санкций против Газпрома… США — это сумасшедший дом?» — удивляется Марина Бушева.

«Больше похоже на то, что США хотят хотя бы как-то отыграться за то, что СП-2 достроили. Сами подумайте, если все говорят, что СП-2 невыгоден, то почему его так сильно блокируют на Западе?» — рассуждает Александр Иванов.

«США таким образом решили поуправлять Россией. Сколько добывать газа и кому его продавать, и по какой цене. Они до сих пор думают, что они властелины мира. Это закончилось. Ну, а Европа, пусть не хныкает, а приезжает в Москву и заключает контракты на поставку газа по определенной цене. Иначе сосулька», — поясняет Алексей Герасименко.

«Адекватным ответом на санкции против Газпрома будет полное прекращение поставок газа в Европу», — считает Анатолий Федотов.

«США хотят привлечь Газпром к ответственности. Это уже реально начинает бесить! Что такое США? Какое они вообще имеют отношение к проекту между ЕС и Россией? Может, уже пришло время реально спросить с зажравшихся по-взрослому. Сколько можно терпеть этот бред и поощрять всё большую наглость?!» — возмущается Алексей Князев.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении привлечь Газпром к ответственности за нарушение санкций известил первый замминистра финансов Уолли Адейемо во время слушаний в Сенате. При этом он не уточнил, о каких «нарушениях» идет речь.

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