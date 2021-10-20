Токио, 20 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Корабли-призраки, затонувшие во время Второй мировой войны неожиданно всплыли после землетрясения на японском острове Иводзима. Об этом 19 октября сообщил телеканал Asahi.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Уточняется, что на обнажившемся в результате землетрясения дне моря лежат остовы 24 транспортных судов. Они были захвачены и затоплены армией США в 1945 году, в ходе битвы за Иводзиму. После войны суда были специально размещены в западной части острова и служили волнорезами для защиты других кораблей, подвозивших на остров военнослужащих и различные грузы.

Повышенная вулканическая активность в районе Огасавара наблюдалась с лета текущего года. В итоге деятельность подземных вулканов привела к подъёму морского дна и к образованию нового острова, который до сих пор ещё не остыл, над ним наблюдаются клубы пара.

Битва за остров Иводзима началась 16 февраля и завершилась 26 марта 1945 года. Всё это время солдатам японской армии удавалось сдерживать наступление американских войск. Остров представлял собой своего рода крепость с хорошо развитой системой тоннелей и траншей. После капитуляции японских войск здесь располагалась военно-морская база, которая служила для США своего рода пунктом поддержки перед нападением на материковую Японию. В 1968 году остров был возвращён Японии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об извержении одного из крупнейших в Японии вулкана Асо на острове Кюсю.