Красноярск, 20 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 523 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 октября в региональном управлении Роспотребнадзора. Это рекордный показатель с начала пандемии в крае.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

За всё время в регионе зарегистрировано 124 547 носителей коронавируса. Проведено 3 856 548 тестов на коронавирус, из них 8827 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Красноярском крае было подтверждено 504 случая заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших по состоянию на 19 октября — 109 828, умерших — 6256.