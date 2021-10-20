Нью-Дели, 20 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Компания Kia представила в Индии спецверсию кроссовера Sonet под названием First Anniversary Edition. Об этом сообщает пресс-служба Kia India.

Kia India Kia Sonet First Anniversary Edition

Лимитированная спецверсия посвящена первой годовщине Sonet, а также успеху модели на индийском авторынке.

Дизайнеры воплотили в облике новинки образ тура — древнего дикого быка, который проживал на территории Евразии. Так, форма его рогов воплотилась в очертаниях защиты бампера в передней части модели.

Модель выделяется оранжевыми акцентами, которые есть на передних и задних защитах бампера и в молдинге нижней части дверей. Kia Sonet First Anniversary Edition получил оригинальную решетку радиатора, где также появились оранжевые акценты.

Под капотом новинки стоит мотор T-GDi объёмом 1,0 л, который сочетается с шестиступенчатой «механикой» или с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением DCT.

Также в моторную линейку модели входит 1,5-литровый дизельный двигатель CRDi. Такой агрегат идёт в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Также есть модификация с турбонагнетателем с переменной геометрией VGT, которая получила в качестве трансмиссии шестискоростной «автомат».

Напомним, в начале октября 2021 года на российском авторынке появился новый седан Kia K5 2022 модельного года.

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