Кызыл, 20 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле полиция задержала водителя, скрывшегося после смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, ночью 15 октября произошёл наезд на мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный переход

От полученных травм 42-летний пешеход скончался на месте происшествия. Водитель, тем временем, скрылся. Однако сотрудникам полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить его личность — мм оказался 18-летний житель села Сукпак, не имеющий водительских прав.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант к настоящему времени признался в содеянном. Молодой человек помещён в изолятор, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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