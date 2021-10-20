Рига, 20 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. ЕС может принять новый пакет санкций в отношении Минска из-за ухудшения ситуации с мигрантами на границе Белоруссии, Литвы, Латвии и Польши, 19 октября заявил латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в интервью агентству «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По мнению главы ведомства, сложившая ситуация является частью гибридной войны с использованием беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил запретить над территорией ЕС полеты авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Белоруссию.