Чебоксары, 20 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Бюджетное учреждение «Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» ждёт реорганизация. Это связано с тем, что предприятие в республике есть, но «чувашского кино нет». Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Cap.ru Совещание под председательством главы Чувашии Олега Николаева по реорганизации «Чувашкино»

Руководитель республики поставил задачу при реорганизации «Чувашкино», которое находится в ведении министерства культуры, сохранить данный «национальный бренд» и обеспечить «новый вектор развития».

«На сегодняшний день функционирует целое предприятие, но, к сожалению, самого чувашского кино нет», — заявил Олег Николаев, подчеркнув, что «колоссальное количество имущества» учреждения в настоящее время используется «крайне неэффективно».

Согласно плану чиновников, функции и имущество бюджетного учреждения «Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» распределят между тремя государственными учреждениями: компетенции по развитию кинематографии передадут Национальной телерадиокомпании Чувашии, а полномочия по ведению архивного дела возложат на исторический архив и архив современной истории.

Олег Николаев поручил сохранить штатную численность «Чувашкино» и фонд оплаты труда, требуемый «для развития национального киноискусства, национального языка и национальной культуры».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах может быть реорганизована муниципальная певческая капелла «Классика»: к ней планируют присоединить муниципальный концертно-духовой оркестр. Данный проект разработан «для эффективности использования бюджетных средств». В настоящее время проект находится на рассмотрении.

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