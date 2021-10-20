Солнечный, Хабаровский край, 20 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Хабаровском крае завершено уголовное дело в отношении инспектора ДПС по Солнечному району, который обвиняется в мелком взяточничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

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По версии следствия, 14 марта сотрудник ГИБДД, находясь при исполнении, получил взятку от водителя в виде магнитолы стоимостью 6,5 тыс. рублей в служебный автомобиль за непринятие мер в связи с выявленными нарушениями ПДД при проверке автотранспорта «Урал».

Вину обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в мировой районный суд. От работы фигурант отстранён. Ему грозит за взятку лишение свободы на срок до одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае доведено до суда уголовное дело о взятках и превышении должностных полномочий в исправительной колонии №11. Фигурантами дела являются бывший заместитель начальника отдела безопасности и экс-младший инспектор группы надзора отдела безопасности. Их уличили в получении взятки на сумму 280 тыс. рублей.