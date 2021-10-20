Кемерово, 20 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на сегодня, 20 октября, за прошедшие сутки выявлено 223 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 219 случаев.

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«Кемерово — 34, Новокузнецк — 31, Белово — 27, Междуреченск — 26, Осинники — 19, Анжеро-Судженск — 14, Юрга — 13, Калтан — 12, Киселевск — восемь, Прокопьевск — восемь, Юргинский МО — восемь, Ленинск-Кузнецкий — пять, Яшкинский МО — пять, Новокузнецкий МР — четыре, Мыски — два, Тайга — два, Беловский МО — два, Ижморский МО — один, Промышленновский МО — один, Яйский МО — один», — уточняет оперативный штаб региона.

За это же время 195 пациентов выздоровели, четверо скончались.