Приштина, Сербия, 20 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Глава миссии Европейского союза в Косово Томаш Шуньог 19 октября передал премьер-министру Косово Альбину Косово отчет о прогрессе Косово, подготовленный Европейской комиссией. Об этом сообщило албанское новостное агентство Telegrafi.

ИА REGNUM ЕС

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В ходе совместной пресс-конференции с Курти Шуньог заявил, что Косово должно достичь существенных результатов в деле установления верховенства права, борьбе с коррупцией и административной реформе, которую он назвал особенно сложной.

Шуньог подчеркнул, что короткого пути в ЕС нет, и призвал Приштину выполнить Брюссельские соглашения с Сербией, в том числе соглашение о формировании Ассоциации сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями, создание которой было одобрено парламентом Косово, но затем было названо недопустимым Конституционным судом Косово. В Косово считают, что создание такой Ассоциации создает угрозу раздела края по этническому признаку.