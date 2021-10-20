Челябинск, 20 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям выявило 1−15 октября семь нарушений международного законодательства и карантинного законодательства России при ввозе с территории Казахстана растительной продукции высокого фитосанитарного риска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Так, был пресечён ввоз 40 тонн овощей из Казахстана и 19 тонн груш из Киргизии. Кроме того, в Россию не пропустили 756 деревянных поддонов для Белоруссии, 42 тоны яблок и 0,3 тонны гранатов.

Продукцию вернули в Казахстан. Перевозчики оштрафованы.