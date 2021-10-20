Уфа, 20 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Бегающий по улицам Уфы волк погиб при его отлове. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Daniel Mott Волк

Сообщается, что 19 октября спасатели Уфы получили информацию о том, что в микрорайоне Сипайлово бегает волк. В результате крупного хищника поймали около улицы Академика Королева.

«Отлов велся гуманными методами, исключительно при помощи специальной сетки, однако дикому зверю потребовалась помощь ветеринара», — сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

Отмечается, что спасатели и ветеринары провели реанимационные действия. Несмотря на это, дикое животное умерло.

«Отметим, что его планировали вывезти в Иглинский район и выпустить в естественную среду обитания», — сообщает пресс-служба минэкологии.

По информации МЧС, у волка не выдержало сердце.

«Один из сотрудников МЧС России получил травму, волк прокусил ему палец, к счастью, до свадьбы заживёт», — сообщили в спасательной службе.