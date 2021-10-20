Нью-Йорк, США, 20 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Планы и прогнозы правительств ряда стран об увеличении добычи ископаемого топлива являются противоречащими температурным ориентирам, которые зафиксированы в Парижском соглашении по климату. Об этом говорится в обнародованном 20 октября докладе программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Уточняется, что ЮНЕП вместе с партнерами в исследовательских центрах выяснили, что увеличение добычи ископаемого топлива будет наблюдаться как минимум до 2040 года и это не соответствует цели по ограничению роста температуры на планете Земля в пределах 1,5 °C.

Также указывается, что «правительства по-прежнему планируют добывать более чем вдвое больше ископаемого топлива к 2030 году, вопреки предполагаемым мерам по ограничению глобального потепления в пределах 1,5 °C» и добавляется, что власти стран в течение ближайших двадцати лет прогнозируют «увеличение добычи нефти и газа и лишь незначительное сокращение добычи угля».

Кроме того, в докладе делается обзор 15 ведущих стран-производителей и в том числе — России, Германии, Индии, Китая, Саудовской Аравии и США и отмечается, что, по мнению авторов доклада, «большинство правительств этих стран продолжают оказывать значительную политическую поддержку производству ископаемых видов топлива».

Помимо того, добавляется, что, как считают эксперты, «правительства планируют производить к 2030 году примерно на 110% больше ископаемого топлива, чем это было бы совместимо с ограничением потепления в пределах 1,5 градуса, и на 45% больше, чем при ограничении температуры в пределах двух градусов». Также указывается, что добыча газа в мире «в наибольшей степени вырастет, по прогнозам, в период с 2020 по 2040 год».

«Это постоянное долгосрочное глобальное увеличение добычи газа несовместимо с ограничениями температуры в рамках Парижского соглашения», — говорится в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно, что сумма в размере £3,9 млрд будет потрачена британскими властями для борьбы с выбросами СО2, исходящих от зданий.