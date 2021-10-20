Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) планирует нанять специалиста в сфере цифровых технологий и киберпространства в американское представительство в Грузии. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявку ведомства.

Флаги Грузии, США и НАТО

Так, в тексте заявки говорится, что старший советник в области цифровых технологий и киберпространства будет руководить усилиями USAID в Грузии по реализации цифровой стратегии и продвижению приоритетов миссии в сфере кибербезопасности.

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Отмечается, что специалист должен будет предоставлять экспертные консультации и налаживать партнерские связи с соответствующими госучреждениями Грузии, частным сектором и гражданским обществом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе американского посольства в Тбилиси заявили, что Соединённые Штаты подтверждают приверженность Грузии и продляют действие совместной инициативы по усилению обороны и сдерживанию (GDDEI) на длительный срок.

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