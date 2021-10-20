Салехард, 20 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. На Ямале частично сокращается плановая медицинская помощь в городах Ноябрьск, Губкинский, Салехард, Тарко-Сале и других. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В больнице

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Временно приостанавливается оказание плановой стационарной медицинской помощи в центральных больницах Ноябрьска, Губкинского, Салехарда. В окружном противотуберкулезном диспансере приостановлено оказание плановой медицинской помощи в условиях дневного стационара в детском отделении с 18 октября. В Тарко-Салинской ЦРБ приостанавливается проведение профилактических осмотров несовершеннолетних.

Причиной сокращения приёмов стало направление медицинского персонала на борьбу с коронавирусной инфекцией. Всего в ковидных госпиталях Ямала занят 661 медицинский работник.