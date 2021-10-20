Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Множество ошибок допустил в период своей карьеры экс-госсекретарь США генерал Колин Пауэлл, считает бывший американский президент Дональд Трамп. Об этом говорится в заявлении политика, распространенном 19 октября его пресс-службой.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп отметил, что Пауэлл также позволял себе нападки на своих однопартийцев-республиканцев. Кроме того, бывший президент выразил мнение, что экс-госсекретарь виновен в ошибках США в Ираке.

По словам Трампа, именно Пауэлл утверждал, что у иракцев было оружие массового поражения и это спровоцировало американское вторжение. Вместе с тем он пожелал генералу упокоения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Колин Пауэлл скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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