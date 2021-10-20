Омск, 20 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Тёплые дни в Омской области до конца текущей рабочей недели сменятся похолоданием.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Снег

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Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, 21 октября ночью в регионе прогнозируется погода без существенных осадков. Днём местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, ночью — 5−10 м/с, днём — 7−12 м/с. Температура ночью составит 0…+5 °С, днём +8…+13 °С.

Похолодание прогнозируется в пятницу, 22 октября. Ожидаются небольшие осадки (снег с дождём), местами гололёд. Ветер юго-западный, ночью 6−11 м/с, днём 9−14 м/с. Температура ночью +3…-2 °С, днем +3…+8 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области днём 20 октября ожидается +12…+17 °С.