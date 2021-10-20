Париж, 20 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Продажи на авторынке Франции по итогам сентября текущего года сократились в годовом сравнении на 20,5%. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на Французскую торговую палату (CCFA).

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Всего в прошлом месяце на французском авторынке было продано 133 835 автомобилей. По данным CCFA, отрицательные продажи во Франции наблюдаются четвертый месяц подряд.

С января по сентябрь текущего года во Франции было реализовано 1 260 378 автомобилей — на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего в прошлом месяце на французском рынке было продано моделей Renault — 24 337 экземпляров (-20,6%). Следом идут автомобили марок: Peugeot (20 750 шт.; — 35,8%) и Citroen (13 930 ед.; — 17%).

Напомним, в сентябре 2021 года на российском авторынке было продано 119 485 новых автомобилей (легковых машин и авто сегмента LCV), что на 22,6% меньше по сравнению с сентябрем 2020 года.

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