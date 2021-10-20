Тбилиси, 20 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Грузия играет важную роль в налаживании армяно-азербайджанских отношений. Такое заявление сделал спецпредставитель генсека НАТО по Закавказью и Центральной Азии Хавьер Коломина на брифинге после встречи с министром иностранных дел Давидом Залкалиани в Тбилиси.

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«Я был в Азербайджане, а завтра отправлюсь в Ереван. Есть много вопросов для обсуждения. Я поблагодарил министра [Залкалиани] за инициативу проведения политических консультаций между тремя странами», — сказал Коломина.

Он также добавил, что Грузия остается важным партнёром НАТО и использует почти все возможности военного блока.

Стоит отметить, что за последнее время известен один случай, когда Тбилиси выступил посредником в переговорах между Баку и Ереваном. В июне на территории Грузии азербайджанская сторона отдала 15 армянских пленных обмен на карты минных полей на территории Нагорного Карабаха.