Чебоксары, 20 октября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Чебоксарах началась подготовка к Новому году. На праздничное оформление Ленинского и Московского районов выделено более 500 тыс. рублей. Соответствующие извещения о проведении электронных аукционов опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка

Одним из заказчиков является администрация Ленинского района города Чебоксары, где услуги по новогоднему оформлению территории оценили в 424 тыс. рублей (начальная цена контракта). Район должны украсить к 1 декабря.

Новогоднее убранство включает в себя, в частности, украшение гирляндами 70 деревьев, оформление 200-метровой гирляндой живой ели на площади у железнодорожного вокзала и 300-метровой гирляндой искусственной ели у Дома правительства, украшение консолей на опорах контактных сетей по проспекту Ивана Яковлева.

Заказчиком другого аукциона является администрация Московского района города Чебоксары. Речь идёт об оказании услуг по установке новогодних елей с украшением их гирляндами: должна быть закуплена и оформлена одна живая ель (высотой не менее восьми метров), а также украшены 12 искусственных ёлок. Начальная цена аукциона составляет 80 тыс. рублей.

Отметим, что в обоих аукционах средства на новогоднее оформление выделяются из бюджета Чебоксар.