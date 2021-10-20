Челябинск, 20 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Челябинской области директору одной из коммерческих организаций предъявили обвинение в мошенничестве. Оно было совершено при оплате работ по контракту из бюджетных средств, сообщает областное управление СКР.

Mezenmir Деньги

По данным следствия, в 2016 — 2020 годах он представил в органы федерального казначейства фиктивные документы о выполнении строительных работ по госконтракту. По этим документам оказалось похищено более 54 млн рублей.

Мужчина задержан. Следователи будут настаивать на его заключении под стражу.