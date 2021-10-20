Горно-Алтайск, 20 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались 62-летний житель Онгудайского района и жительница города Горно-Алтайска 80 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 427 ковид-пациентов, из которых 379 умерли непосредственно от COVID-19. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания на фоне заражения коронавирусом.