Стерлитамак, Башкирия, 20 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Работу торгово-сервисного комплекса приостановили из-за нарушений требований указа главы республики по COVID-19 в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба администрации города Стерлитамака.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Торговый центр

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Сообщается, что чиновники проверили соблюдение требований указа в ТСК «Вокзальный» по ул. Нагуманова в Стерлитамаке. В ходе проверки они установили, что в этом торговом комплексе не организовали измерение температуры посетителей на входе, в здании нет разметки, кроме этого сотрудники не проверяют наличие справок и масок на входе.

Отмечается, что в результате деятельность этого комплекса приостановлена на трое суток.

«Материалы административного дела будут направлены для рассмотрения в Стерлитамакский городской суд», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно указу главы республики посетители торговых центров должны предъявлять на входе сертификат о вакцинации или справку о перенесённом в течение шести месяцев заболевании коронавирусом.