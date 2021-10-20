Благовещенск, 20 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Работодатели Амурской области впервые с 2009 года не имеют задолженности по выплатам заработной платы своим сотрудникам. С начала года долги перед работниками погасили 32 организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе правительства региона. Данные предоставило управление занятости населения.

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Самая большая задолженность перед сотрудниками — 30,5 млн рублей — была зафиксирована в этом году в строительных компаниях. Там деньги за труд своевременно не получили 280 человек.

«По итогам 2020 года задолженность по заработной плате погашена в 68 организациях области в размере 66 миллионов рублей, в том числе в полном объёме погашена задолженность перед 977 работниками в 40 организациях области в сумме 27,7 миллионов рублей», — подчеркнули в областном управлении занятости населения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на начало года долгов по зарплате не было в 18 регионах РФ — в Брянской, Владимирской, Липецкой, Тульской, Кировской, Курганской, Тюменской, Амурской и Магаданской областях, республиках Адыгея, Мордовия, Алтай, Чечня и Крым, в Севастополе, Югре, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.