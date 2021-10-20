Владивосток, 20 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Во Владивостоке с 1 ноября вводятся новые тарифы на проезд в общественном транспорте, в частности, на автобусах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Владивосток

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Отмечается, что тариф вводится дифференцированный: за проезд наличными пассажир заплатит 35 рублей, при пользовании любой банковской карты — 32 рубля, при использовании Единой транспортной карты (ЕТК) Владивостока — 30 рублей. Тариф на проезд в электротранспорте останется прежний.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из городских автобусов столицы Еврейской АО Биробиджана водитель не берёт плату за проезд со школьников, которые в этот день получили оценку «5». В автобусе висит соответствующее объявление.