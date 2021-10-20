Якутск, 20 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Летевший на Чукотку самолет с вахтовыми работниками вынужденно сел из-за неисправностей в якутском городе Среднеколымск, сообщил 20 октября глава региона Роман Копин.

manolofranco Самолет

«Сработал датчик масла правого двигателя. Пассажиры размещены в гостиницах Среднеколымска и ожидают замены воздушного судна», — написал он в Instagram.

По его словам, ситуация «не просто неприятная, а опасная». Власти региона обратились в правительство Якутии и Росавиацию за воздействием на авиакомпанию.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 октября в Техасе пассажирский самолет McDonnell Douglas DC-9−87 не смог завершить взлёт и разбился в конце взлетно-посадочной высоты в аэропорту города Брукшир.

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