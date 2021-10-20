Улан-Удэ, 20 октября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 154 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Большинство носителей были обследованы после появления симптомов ОРВИ или пневмонии. Остальные входили в число контактных лиц или прошли обследование с профилактической целью.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 61 368. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 52 667 пациентов, в том числе 225 за последние сутки. В списке контактных лиц, по состоянию на 20 октября, числятся 10 365 человек.