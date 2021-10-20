Чита, 20 октября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 20 октября от коронавируса полностью привиты уже 338 553 человека (+1005 за сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

(сс) qimono Вакцинация

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Ещё 359 146 (+1313 за сутки) гражданина получили первый компонент вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября на заседании регионального штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции было отмечено, что последние недели в Забайкалье характеризуются снижением темпов вакцинации на фоне роста заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ, повышения доли заболевших с пневмонией, увеличения летальности вируса.

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