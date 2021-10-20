Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. После существенного понижения в последние дни температуры воздуха в Петербурге сегодня, 20 октября, погодные условия в Северной столице будет определять тёплый атмосферный фронт с запада. Однако хорошей погоды петербуржцам ждать не приходится.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Мокрый снег в Петербурге

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«Ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег, переходящий в дожди, во второй половине дня местами сильные. Ожидается усиление ветра и резкое падение атмосферного давления», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В то же время непогода всё-таки будет сопровождаться потеплением. К вечеру 20 октября температура воздуха составит +5…+7 градусов, по Ленинградской области +2…+7 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 6−11 м/с, с порывами до 12−17 м/с.

«Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм рт. ст., что существенно ниже нормы», — добавил синоптик.

Ранее Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что 20 октября в регионе ожидается южный, юго-восточный ветер, местами порывы до 18 м/с. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.